伊勢化学工業が大幅高で５日ぶりに反発している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「政府は自衛隊の基地や駐屯地で、薄くて曲がる次世代型の『ペロブスカイト太陽電池』を導入する実証実験に着手する」と報じられたことを受けて、関連銘柄として思惑的な買いが入っているようだ。記事によると、今夏から沖縄県でスタートし全国での導入を目指すとしており、政府施設での需要を確保することで、開発や普及のスピードアッ