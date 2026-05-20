5月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、今年のプレーオフのファーストラウンドからカンファレンス・セミファイナルまでの期間で、過去29年間で最多の視聴者数を記録していると発表した。 「NBAプレーオフ2026」は、ここまで『ABC』、『ESPN』、『NBC/Peacock』、『Amazon Prime Video』（アマゾン・プライム・ビデオ）を合わせた平均視聴者数が、1試合あたり450万人に達している。 今年