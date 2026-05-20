ＦＩＧ＝急騰続く。全体波乱相場の様相を呈すなか、我が道を行く展開で一時４３５円高の１７９５円まで駆け上がる場面があった。前日まで３営業日連続で値幅制限いっぱいに買われており、株価の居どころを大きく変えている。投資資金の攻勢が始まったのが５月８日で、その前日まで株価は３００円台で推移していた。同社はモバイルクリエイトと石井工作研究所が中心となって共同持ち株会社の形態で発足した企業で幅広い分野に技術