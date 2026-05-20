西山琳久（にしやまりく）が、デビューシングル『おんじい』を7月22日にキングレコードよりリリースする。 （関連：サカナクション「夜の踊り子」がバイラルヒット“今の文脈に合う曲”を発見し共有する、音楽の聴き方の変化） 西山は、幼少期に幼稚園の送迎をしてくれた祖父の影響で演歌の道を歩み始め、日本テレビ系『歌唱王～全日本歌唱力選手権～』第13回大会にて、応募総数12,517人の