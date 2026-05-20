開催：2026.5.20 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 1 - 2 [アストロズ] MLBの試合が20日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとアストロズが対戦した。 ツインズの先発投手はゼビー・マシューズ、対するアストロズの先発投手はジェーソン・アレクサンダーで試合は開始した。 1回表、2番 イサク・パレデス 6球目を打ってレフトスタンドへのツー