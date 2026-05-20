開催：2026.5.20 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 2 - 5 [ブリュワーズ] MLBの試合が20日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブリュワーズが対戦した。 カブスの先発投手はベン・ブラウン、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。 1回表、5番 ギャレット・ミッチェル 3球目を打ってライトへのタイムリ}