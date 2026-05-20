開催：2026.5.20 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 1 - 7 [Rソックス] MLBの試合が20日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとRソックスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はベイリー・ファルター、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。 1回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 KC 0-1 BOS