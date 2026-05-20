アサイーってどんな食べ物？【画像を見る】アサイーとは？美容に嬉しい鉄分・ポリフェノールの秘密とおうちでの楽しみ方カフェのメニューやSNSなどで見かけることの多い「アサイーボウル」。近年はスーパーマーケットなどでも関連商品を目にする機会が増えました。美味しくヘルシーなイメージが定着しつつありますが、そもそもアサイーとはどのような植物なのでしょう。そこで今回は、日本で最初にアサイーを広めた「フルッタフル