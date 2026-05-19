セレクトブティック「シスター（Sister）」が、皮革袋物メーカーのAJIOKAによるバッグ＆レザーアイテムブランド「エポイ（Epoi）」と初のコラボレーションアイテムを発表した。5月22日18時からシスターの公式オンラインストアで予約を開始し、今秋の販売を予定している。【画像をもっと見る】コラボでは、定番トートバッグシリーズのシルエットを継承したワンショルダーバッグを中心に展開。上質な北米産の原皮を使用し、裏地