【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、オダギリジョーらが出演する、映画『黒牢城』（6月19日公開）が、フランスで開催中の『第79回カンヌ国際映画祭』にて「カンヌ・プレミア」部門で世界初披露された。 ■映画『黒牢城』に1,000人の観客総立ち 現地時間5月19日夜。世界中の映画人やジャーナリストが詰めかけ、熱気に