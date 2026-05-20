シーラホールディングス [東証Ｓ] が5月20日昼(11:30)に配当修正を発表。26年5月期の年間配当を従来計画の12円→13円(前期は3.5円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年５月期第３四半期連結累計期間の業績につきましては、期初計画通りに新築マンションの販売が進捗したほか、５月15日に開示いたしました「（開示事項の経過）販売用不動産の売却決済完了および建築工