20日前引けの日経平均株価は5日続落。前日比786.43円（-1.30％）安の5万9764.16円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は165、値下がりは1382、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は193.89円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が137.78円、フジクラ が78.64円、ファナック が45.76円、ＴＤＫ が36.96円と並んだ。 プラス寄与度トップはアドテス