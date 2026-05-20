20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数327、値下がり銘柄数1060と、値下がりが優勢だった。 個別ではテクノアルファがストップ高。ＫＧ情報、大戸屋ホールディングス、オカムラ食品工業、シリコンスタジオ、Ｓｐｅｅｅなど18銘柄は年初来高値を更新。東北特殊鋼、魁力屋、夢みつけ隊、太洋物産、レシップホールディングスは値上がり率上位に買われた。 一方、ホクリヨウ、コロンビア・