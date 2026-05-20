20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.8％増の3256億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同50.6％増の2626億円だった。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ小麦上場投資信託 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本成長株アクティブ 、ＮＥＸＴ金融 、ＮＥＸＴ