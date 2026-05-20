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20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ16581656.9 58830 ２. 日経Ｄインバ 2528228.93691 ３. 野村日経平均 2313689.3 62550 ４. 日経ベア２ 14029 6.190.6