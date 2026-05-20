卓球の「WTTコンテンダーラゴス」は、21日から24日にかけてナイジェリア・ラゴスで本戦が行われる。日本からも男女選手がエントリーしており、その活躍に期待が集まっている。今大会、第1シードとして臨むのが世界ランキング12位の大藤沙月（ミキハウス）。今季好調を維持する22歳が、優勝を掴めるか注目される。 ■佐藤とは準決勝で対峙の可能性 ロンドンで開催されていた「2026 ITTF世界卓球選手権ファイ