北海道石狩市内の高校で、生徒から集めたＰＴＡ会費などの私費会計を管理していた男が横領の疑いで逮捕されました。学校によると使途不明金は１３００万円にのぼるということです。逮捕されたのは札幌市東区に住む市橋宣容疑者・６１歳です。市橋容疑者は石狩南高校の事務長を務めていた２０２４年３月、記念事業協賛会会長名義の口座から現金およそ２５万円を引き出して、着服した業務上横領の疑いがもたれています。石狩南高校に