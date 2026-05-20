スターバックスは、新作ビバレッジ『バナナ アフォガート フラペチーノ』を27日から全国の店舗で発売する。日本上陸30周年企画「コーヒーって、飲みもの以上だ。−WHY NOT COFFEE?」第2弾として展開し、“とろける時間への逃避行”をテーマにした1杯となる。【画像】とろける時間への逃避行…『バナナアフォガードフラペチーノ』今回登場する『バナナ アフォガート フラペチーノ』は、バナナ果肉の濃厚な甘さと、エスプレッソ