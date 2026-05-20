日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）が、アメリカの都市をテーマにした新商品「ザ・アメリカンバーガーズ」を5月27日から数量限定で発売する。KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーが登場するほか、バンズではなくチキンで具材を挟んだ大胆な商品もラインアップし、本場アメリカのバーガーカルチャーを表現する。【写真】「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」毎年反響を呼ぶ「ザ・アメリカンバーガ