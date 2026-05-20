女優の水野美紀（51）がプロデュースする、言語に頼らない演劇が上演される。水野が立ち上げた演劇プロジェクト会社「AOC」による舞台の第2弾となる。タイトルは「礎の響天下の分け目に立つ者」。関ケ原の戦いをテーマにした物語だ。通常の演劇とは異なり、言語を使わないことが特徴。観客の「選択」によって物語が分岐する仕掛けや、開演1時間前からロビーで楽しめるQRコードを使った謎解きなど、観客が没入感をもって物語