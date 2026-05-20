歌手・後藤真希（40）が20日、東京・日本橋の0th Hub Nihonbashiで行われた自身がプロデュースを務めるスキンケアブランド『rall.＋』のブランドローンチ発表会に参加した。【写真】変わらぬかわいさ！10代の頃の写真とともに肌遍歴を振り返った後藤真希お披露目の日を迎え、後藤は「ブランドを立ち上げることが決まってから、本当に一つひとつ丁寧に作ってきたものたちなので、ようやくついに来たか、という感じでうれしいで