チャンネル登録者４９万人の旅行系ＹｏｕＴｕｂｅｒのおのだが２０日、Ｘを更新。愛車の中でモバイルバッテリーが発火し、「廃車となってしまいました」と報告した。おのだは「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました。。」と報告。「車内のドリンクホルダーにモバイルバッテリーを置いていたところ、発火していました」と状況を説明した。発火時に車内に人はいなかったのは不幸中の幸い。発火したモ