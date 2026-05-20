アイシングクッキーで作られた“UFOに連れ去られる牛”の姿が、SNSで話題を集めている。【映像】約2日かけて作った驚きの仕掛け（動画あり）製作したのは、お菓子クリエーター（BitStar所属）のまんなたぬきさん（@maaco414）。アイシングクッキーの製作工程を撮影し、Xに投稿した。宇宙人が人間や動物を連れ去る、オカルト界隈で有名な超常現象“アブダクション”をモチーフに、クッキーを焼くところから約2日かけて完成させ