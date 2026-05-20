ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が20日までに自身のインスタグラムを更新。黒キャミ姿披露し、新企画に挑戦中だと告白した。「新企画！超戦中！！！詳細をお楽しみに！！！！nextlevel…」とつづり、ストレートのロングヘアでの黒キャミ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「カワイイです！！！！！」「痩せましたね」「すごくお綺麗ですよ！」「めっちゃキレイ」「美しい〜」「どんどん可