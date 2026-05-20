日本郵便東京支社の元社員の男が郵便物の回収をめぐる入札で便宜を図った見返りに、現金やテーマパークの宿泊代金などあわせて120万円相当を受け取ったなどとして、警視庁に逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、日本郵便株式会社法の加重収賄などの疑いで逮捕されたのは、日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）です。米田容疑者は郵便・物流オペレーション部集配基盤係主任だったおととし10月頃から