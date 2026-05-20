郵便物の回収業務を受注させた見返りに業者から賄賂を受け取ったなどとして、警視庁が２０日、日本郵便東京支社元社員の米田伸之容疑者（３７）（東京都足立区弘道）を日本郵便株式会社法の加重収賄容疑などで逮捕したことがわかった。同庁は同日、板橋区の運送会社「ハルキエクスプレス」代表取締役の西村光一（５６）（北区上十条）、同社の経理業務を請け負っていた会社役員の橋本英孝（６４）（堺市東区大美野）両容疑者も