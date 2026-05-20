【NASCAR】オールスターレース（日本時間5月18日／ドーバー・モーター・スピードウェイ）【実際の映像】多重クラッシュ→激しく炎上の一部始終全米で絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCARのオールスターレースが開催。今大会は3つのセグメントに分かれ、75周、75周、200周の3ステージ、計300周で行われるフォーマット。その開始早々わずか2周目に9台を巻き込む大波乱が発生した。グリーンフラッグが振られ、デニー・ハ