「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が初回に先制の５号２ランを放った。ホームでは大谷翔平投手がガッツポーズをしながら出迎え、フリーマンも満面の笑みを浮かべた。１死三塁からキャニングが投じた２球目、真ん中低めのフォーシームを完璧にすくい上げた。打球は逆方向へグングン伸びて左翼席に着弾。先に生還した大谷が三塁を回ってきたフリーマンに対して力を誇示