総菜を軸に新たな客層の取り込みを図ります。イトーヨーカ堂では、総菜カテゴリーを強化し、麺に特に力を入れます。コメの代わりの主食ニーズに対応し、そばやうどんなどを全面リニューアルし麺が揃う売り場を展開します。胗原弥玖記者：包装資材が高騰するなか、パッケージを工夫する取り組みも強化します。これまでのこうした透明フィルムをなくすなどして、コストを抑え手に取りやすさも打ち出します。総菜市場は、この5