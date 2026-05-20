ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２年ぶりに開幕から二刀流で臨み、ワールドシリーズ３連覇に向けて投打でチームに貢献している。１９日（日本時間２０日）の試合前時点で、投手として７試合に先発して３勝２敗で圧巻の防御率０・８２。打者では４７試合で打率２割６分５厘、７本塁打、２４打点を記録している。昨季は自己最多の５５本塁打をマークし、今季７号が出るまでに５０打席以上も要したとあり、ファンや米メディア