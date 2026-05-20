SVリーグ年間表彰式バレーボールのSVリーグは19日、2025-26シーズンの年間表彰式を東京都内で開催した。女子優勝のSAGA久光スプリングスの選手たちは、青を基調としたドレス姿で登場。普段とは雰囲気が一変した様子に、ファンからは称賛の声があがっていた。眩いばかりの姿で登壇した。SAGA久光の選手たちは、チームカラーである青を基調したドレスコードで登場。ロングドレスやパンツドレス姿で壇上にあがり、会場を沸かせた