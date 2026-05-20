GoogleのAIで生成された画像やテキストには「SynthID」と呼ばれる技術で透かしが入れられているため、コンテンツがAI製かどうかを判別できるとされています。このSynthIDを新たにOpenAIが採用し、自社のツールで生成したコンテンツに透かしを入れることになりました。Tools to understand how content was created and editedhttps://blog.google/innovation-and-ai/products/identifying-ai-generated-media-online/より安全で透