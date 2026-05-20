アントワープのGK野澤大志ブランドンが大活躍ベルギー1部アントワープに所属するGK野澤大志ブランドンは現地時間5月19日に行われたヨーロッパ・プレーオフ第9節のヘンク戦に先発出場した。主力選手を欠いたチームのなかで決定的な仕事を連発し、0-0の無失点に貢献。ベルギー紙「HLN」は「ヘンクは素晴らしいセービングを連発した野澤の前に歯が立たなかった」と勝ち点1をもたらした23歳の日本人守護神を大絶賛した。欧州カップ