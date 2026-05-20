ブラジル代表に復帰したネイマールブラジル代表のFWネイマールは現地時間5月18日、今夏のワールドカップ（W杯）に向けた代表メンバーに選出され、大きな話題を呼んでいる。英紙「デイリー・メール」はこの劇的なメンバー入りについて、チェルシーで活躍する若きスター選手の代わりに選ばれたベテランの復帰劇で、巨額のマネーが動いたことを報じている。W杯登録メンバーが発表された直後、ネイマールのピッチ外での行動に視線