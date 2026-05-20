ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めた『Vie privée（原題）』が、邦題『プライベート・ケース』として7月24日より全国公開されることが決定。あわせて、ビジュアルも解禁された。【写真】大人のための、極上のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』場面写真本作は、カンヌ国際映画祭正式出品をはじめ、世界各国の映画祭で高い評価を獲得したフレンチ・ミステリー。今年3月に渋谷で開催されたフラン