◆米大リーグロイヤルズ１―７レッドソックス（１９日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロイヤルズ戦の６回に代打で出場し、右中間への二塁打を放った。その後も指名打者で試合に出場し続けたが快音響かず３打数１安打だった。２試合ぶりにスタメンを外れた吉田だったが、１点をリードした６回１死で代打出場。カウント１ボ