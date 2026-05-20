ポルトガル代表がメンバーを発表ポルトガルサッカー連盟（FPF）は5月18日、開幕まで1か月を切った北中米ワールドカップ（W杯）に向けたポルトガル代表メンバー27名を発表した。多くの国が最終登録枠に合わせた26名のメンバーを発表したなかで、異例となる27人を招集している。スペイン人のロベルト・マルティネス監督は、北中米W杯に向けてFWクリスティアーノ・ロナウドら、27名の選手を発表した。2006年のドイツ大会でW杯初出