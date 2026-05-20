テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが１９日に自身のＳＮＳを更新。ゴルフウェア姿のオフショットを公開した。住田アナはインスタグラムに「少し前に、久しぶりに家族でゴルフに行きました」と書き始め、黄色と水色のデザインが入った白のゴルフウェアに、帽子を合わせた姿のショットをアップ。「前回家族で行った時は、途中から雨が降ってきて、私にとってはかなりハードだったので、、、今回は普通にまわれてよかったです」