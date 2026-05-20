演劇プロジェクト会社「ＡＯＣ（オールアウトチャレンジ）」のプロデュース第２弾公演「礎の響＜天下の分け目に立つ者＞―ＴｈｏｓｅＷｈｏＳｔａｎｄａｔｔｈｅＤｉｖｉｄｅ―」が８月５〜１６日に東京芸術劇場シアターウエストで上演される。「ＡＯＣ」は、女優の水野美紀が「日本の魅力を世界へ」を合言葉に、米ニューヨーク在住のクリエイター、ＩＴ実業家らと設立。言語の壁を越え、視覚的な演出で世界中の人々