◆米大リーグカブス―ブルワーズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ブルワーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、４打数２安打１打点だったが、チームは敗れて４連敗となって２位に転落した。ブルワーズの先発は、怪物とも言われる２４歳の最速１０３・６マイル（約１６６・７キロ）右腕・ミジオロウスキー。誠也は昨季のポストシー