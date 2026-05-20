ダッパーサクセーバーズ コンサートのチラシ 香川県を中心に活動しているサクソフォンアンサンブルのグループ「ダッパーサクセーバーズ」が2026年7月18日午後2時から丸亀町レッツホール（高松市丸亀町）でコンサートを開催します。 「もののけ姫メドレー」「サクソフォン四重奏の為の小組曲Good Summer Picturesより」「ハチミツアップルスムー