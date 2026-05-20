日本上陸30周年を迎える2026年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」という想いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案している「スターバックス」その第2弾として、新生活や仕事の合間に、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”をテーマに、甘さと香りに身を委ね、ゆっくりと溺れていく感覚を楽しむ大人のデザートのような「バナナ アフォガー