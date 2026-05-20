記事ポイント横浜アンパンマンこどもミュージアムの「水あそびひろば」が2026年6月13日（土）にオープンバイキンメカが搭載された「ウォーターキャノン」や「びっくりバケツ」など体感型の水遊び装置が充実ミストや水のアーチでそっと遊べる「小さい子ゾーン」もあり、幅広い年齢に対応 横浜アンパンマンこどもミュージアムの夏の名物イベントが、今年も3Fミュージアムに登場します。バイキンメカが勢ぞろいする『水あそびひ