ドジャースがついに、同地区のライバル球団に捕まった。【もっと読む】“大谷ルール”反発噴出の当然日本時間19日、敵地サンディエゴでの宿敵パドレスとの直接対決は0-1で競り負けて、ナ・リーグ西地区首位から陥落。代わって4連勝のパドレスが首位に浮上した。4勝目をかけて先発した山本由伸（27）が初回、2番アンドゥハーに先制のソロ本塁打を浴びたが、その後は走者を背負いながらも7回を3安打1失点。大谷が3戦連続マルチ