5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害され、家族2人が負傷した強盗殺人事件。【写真を見る】「イケメンで評判だったという」海斗容疑者の中高時代。美結容疑者のTikTokダンス動画など栃木県警は17日、実行役の16歳の少年らに犯行を指示したとして、横浜市在住の無職・竹前海斗容疑者（28）と妻の美結（みゆう）容疑者（25）を強盗殺人容疑で逮捕した。取り調べに対し、いずれも容疑を否認している。