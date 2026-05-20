記事ポイント株式会社ユウクリが制作会社向け「売上増加ご支援パッケージ」の提供を2026年5月20日に開始40年以上のクリエイティブ業界ネットワークを持つ営業のプロが、既存顧客掘り起こしと新規開拓を両軸でサポート戦略策定からリード獲得・インサイドセールスまで、営業プロセス全体を仕組みとして構築 制作会社が共通して抱える「営業担当不在による案件獲得の人脈依存」や「新規開拓まで手が回らない」といった課題に特