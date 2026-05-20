記事ポイントサッポロファクトリーに商業施設特化型AIコンシェルジュ「GBase Support」が導入された問い合わせ自動回答率90%以上、フロアマップのピン表示、10言語対応を実現24時間の問い合わせ対応で、スタッフはより付加価値の高い業務に集中できる体制となった サッポロ不動産開発が運営する商業施設「サッポロファクトリー」に、AIカスタマーサポートプラットフォーム「GBase Support」が導入されます。リゾームとSpartic