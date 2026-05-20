記事ポイント全国12のイオンモールを会場に、小中学生向けブレイクダンス大会が今年で3年目を迎えます予選は5月24日から8月2日まで開催され、エントリー費は3,300円（税込）です決勝大会優勝者には「JAPAN BREAKIN’ CUP 全国決勝大会」出場権とイオン商品券3万円分が贈られます 全国のイオンモールを舞台に、小中学生のブレイクダンサーたちが実力を競い合う大会「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2026」が開催されます。主