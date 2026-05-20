記事ポイントタミヤホーム代表・田宮明彦が2026年5月4日のニューヨーク授賞式でスピーチ全文を公開WSJ本紙に「次世代のリーダー」として田宮明彦の顔写真と名前が掲載授賞式直後の独占インタビュー動画が2026年8月以降に公開予定 米国経済紙『The Wall Street Journal（WSJ）』が主催する国際イベント「The Future of Everything Festival 2026」において、埼玉県所沢市を拠点とする不動産建設会社・タミヤホームが「Next Era