お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が18日、自身のブログを更新。第2子出産前に撮影した夫婦ショットを公開し、出産当時の様子を振り返った。【写真別カット】「幸せいっぱい」第2子出産前に撮影した西野未姫＆夫・山本圭壱の2ショット西野は「出産前に撮った写真」と切り出し、ピンク色の入院着姿で笑顔を見せながらピースサインをする西野と、頭にメガネを乗せ、おどけた表